جيرمي هانت: مقتل خاشقجي أصابنا بالفزع

وأضاف هانت أنه لم يكن لديه علم مسبق بـ"مؤامرة" سعودية ضد الصحفي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وكانت صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية، قالت إن مصدرا استخباراتيا بريطانيا أبلغها بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت تدرك، في البداية، أنه يتم التدبير لشيء ما، وذلك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، أي قبل ثلاثة أسابيع من وصول خاشقجي إلى القنصلية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت الصحيفة أن التفاصيل الاستخباراتية، كشفت عن أن معلومات "من بينها أوامر أولية لاعتقال خاشقجي، وإعادته إلى السعودية لاستجوابه".

يتبع…