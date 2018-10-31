النيابة العامة التركية: خاشقجي قتل خنقا وتم تقطيع الجثة والتخلص منها

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن النيابة العامة القول إنه " تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".
#عاجل | النيابة العامة في إسطنبول: تم تقطيع جثة #خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها#جمال_خاشقجي #السعودية #اغتيال_خاشقجي— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 31, 2018
وأضافت "الصحفي السعودي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".
كما أوضحت النيابة التركية إنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.
وتابعت "تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".
يتبع…
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