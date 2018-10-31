نائب وزير الخارجية الروسية يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع مسؤول إسرائيلي

بحث نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، مع النائب الأول للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أوشينز، الوضع في الشرق الأوسط وقضايا التغلب على التوترات الإقليمية.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "أجرى فيرشينين، محادثات مع أوشينز، وجرى خلال الحوار تبادل شامل لوجهات النظر في جدول أعمال واسع، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، وحل الأزمة السورية والتغلب على التوترات الإقليمية".

© Sputnik . Natalia Seliverstova روسيا تحذر إسرائيل من توجيه ضربات على لبنان

وكانت العلاقات الروسية الإسرائيلية قد توترت مؤخرا، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية "إيل- 20" الشهر الماضي، وتحميل وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي، المسؤولية عنه.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تدابير لتحسين أمن الجنود الروس في سوريا، ردا على سقوط الطائرة "إيل-20"، التي حملت روسيا مسؤولية إسقاطها لإسرائيل.

وأشار شويغو إلى أن روسيا في عام 2013 وبناء على طلب من إسرائيل أوقفت تسليم منظومة (إس-300) إلى سوريا، ولكن الوضع تغير، وأن هذا ليس بسبب روسيا.

وأعلن شويغو عن تنفيذ تسليم المنظومة إلى سوريا، وغيرها من المعدات لتعزيز سلامة العسكريين الروس، ووفقا له، فقد تم توريد أربعة منصات إطلاق ومعدات أخرى، ومن المخطط تدريب الجيش السوري عليها في غضون ثلاثة أشهر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه من المتوقع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر المقبل، في العاصمة باريس.