لوكاشينكو: مينسك وموسكو تدرسان سبل الرد على إقامة بولندا قاعدة عسكرية أمريكية

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن مينسك وموسكو تدرسان سبل الرد المناسب على خطط بولندا نشر قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

موسكو — سبوتنيك. قال لوكاشينكو خلال افتتاح لقاء المجموعة الأساسية لمجموعة ميونخ للأمن: "في حال حديث السياسيين في بولندا عن استعدادهم لإنفاق مليارات الدولارات، من أجل نشر أسلحة وكتائب أمريكية هناك، من أجل إنشاء "حصن ترامب"…".



© Sputnik . Pavel Gerasimov بيلاروسيا تبدي اهتماما بتوسيع التعاون البناء مع قوات حفظ السلام الأممية

وتابع الرئيس البيلاروسي : "نحن بالطبع لدينا ردود فعل، مع شريكنا الرئيسي [روسيا]، ونفكر بكيفية مواجهة كل ذلك مع أقل قدر من النفقات… وكيفية إيجاد رد مناسب على هذا الوضع".

سبق وأعلن نائب وزير الخارجية الروسىة، ألكسندر غروشكو، أن نشر الولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى بولندا، سيعنى تدمير القانون التأسيسي للمعاهدة الموقعة، عام 1997 ، بين روسيا وحلف "الناتو"، التي تنص على عدم نشر قوات قتالية كبيرة، على أساس دائم.

وقال غروشكو، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي: "نحن ننظر بشكل سلبي لقرار نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا لأسباب عديدة"، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيعني المزيد من التدهور في الوضع الأمني الأوروبي.

وأضاف: "أن هذا سيتطلب من جانبنا اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية تضمن أمننا بشكل موثوق في الظروف الجديدة"، مؤكدا أن لدى بلاده امكانات عديدة غير مكلفة لتعزيز أمنها.

وشدد غروشكو على أن نشر القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا سيكون خطوة تتعارض مع مصالح الأمن الأوروبي.

وتابع قائلا: "أن هذا سيعني تدمير للمعاهدة الأساسية بين حلف "الناتو" وروسيا، التي تحظر بشكل مباشر نشر قوات قتالية مهمة على أساس دائم".

يُذكر أن بولندا اقترحت على الولايات المتحدة نشر فرقة مدرعة أمريكية، بشكل دائم، على أراضيها.