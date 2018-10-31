بوغدانوف ونظيره البحريني يناقشان العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مع نظيره البحريني عبد الله آل خليفة، العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. وأكد الطرفان، خلال اللقاء اليوم الأربعاء، على أنه لا بديل عن التسوية السياسية للأزمات في المنطقة.

© Sputnik . Alexander Melnikov روسيا تقدم "نظام الحماية من الإرهاب" في البحرين

وذكرت الوزارة في بيان لها بهذا الصدد: "جرى في وزارة الخارجية الروسية اجتماع بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف ، ونائب وزير خارجية مملكة البحرين عبد الله آل خليفة، الموجود في موسكو لحضور الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ200 لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

كما ذكر البيان، أن الطرفين ناقشا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية متعددة الأوجه بين روسيا والبحرين: "جرى التأكيد على النية المتبادلة بين موسكو والمنامة للحفاظ على حوار سياسي منتظم وبناء وتعاون متبادل المنفعة في المجالات، التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية، والطاقة والزراعة والثقافة".

كما تبادل بوغدانوف وآل خليفة، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك والوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا بديل عن التغلب على الصراعات والأزمات التي لا تزال في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا، في العالم، بالطرق السياسية والدبلوماسية، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما جرى الإعراب عن رأي مشترك بشأن أهمية توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب الدولي والأيديولوجية المتطرفة بشكل فعال.