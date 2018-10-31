بوغدانوف ونظيره البحريني يناقشان العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

موسكو — سبوتنيك. وأكد الطرفان، خلال اللقاء اليوم الأربعاء، على أنه لا بديل عن التسوية السياسية للأزمات في المنطقة.
كما ذكر البيان، أن الطرفين ناقشا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية متعددة الأوجه بين روسيا والبحرين: "جرى التأكيد على النية المتبادلة بين موسكو والمنامة للحفاظ على حوار سياسي منتظم وبناء وتعاون متبادل المنفعة في المجالات، التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية، والطاقة والزراعة والثقافة".
كما تبادل بوغدانوف وآل خليفة، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك والوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا بديل عن التغلب على الصراعات والأزمات التي لا تزال في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا، في العالم، بالطرق السياسية والدبلوماسية، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما جرى الإعراب عن رأي مشترك بشأن أهمية توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب الدولي والأيديولوجية المتطرفة بشكل فعال.
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