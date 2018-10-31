جهاز مخابراتي دولي وراء الخلافات الإيرانية الدنماركية

أفادت قناة عبرية أن جهاز الموساد الإسرائيلي ساعد الدنمارك على إحباط عملية إيرانية في أراضيها.

ذكرت القناة "13" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الموساد الإسرائيلي ساعد الدنمارك في إحباط عملية إيرانية على أراضيها قبل ثلاثة أسابيع كاملة، بعدما نقل الموساد معلومات تشير إلى أن الاستخبارات الإيرانية تخطط لاغتيال زعيم منظمة معارضة إيرانية في الدنمارك.

عملية اغتيال مدبرة

© AP Photo / الدنمارك تمدد العمل بقيود مؤقتة على الحدود مع ألمانيا لمواجهة خطر الإرهاب

وأفادت القناة العبرية بأن الشرطة الدنماركية أعلنت عن وجود شبهات لتخطيط لعملية اغتيال، بعدما اعتقلت مواطنا دنماركيا من أصول إيرانية، وبحوزته مواد مفجرة، كان يخطط لاغتيال زعيم فرع دنماركي من حركة "النضال العربي لتحرير مدينة الأهواز".

يشار إلى أن تلك الحركة قد أعلنت عن تنفيذها عملية قتل ضد عناصر الحرس الثوري الإيراني، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس قسم الأمن الدنماركي قد قال، أمس الثلاثاء: "نحن نواجه وكالة استخبارات تخطط لشن اغتيالات في الدنمارك، ونعارض هذا بشدة".

فرنسا والموساد

أشار نير ديبوري، المحلل السياسي للقناة على موقعها الإلكتروني إلى أن جهاز الموساد قد أطلع فرنسا، قبل ثلاثة أشهر، على معلومات مشابهة، باحتمال قيام إيرانيين بعمليات إرهابية في باريس، وبالفعل أحبطت فرنسا هذه العمليات قبل قيامها، وذلك بعد نقل معلومات مؤكده ومهمة لباريس بهذا الخصوص، من قبل الموساد، والذي رأت القناة أن أعضاءه ينشطون في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تورط طهران في أي هجوم على الدنمارك.

وقال قاسمي في بيان، أمس، الثلاثاء "لا توجد أية علاقة بين طهران والهجوم الإرهابي الذي أعلنت الشرطة الدنماركية عن إحباطه".

© Sputnik . Alexander Yuriev طهران ترد على اتهامها في هجوم إرهابي على الدنمارك وأضاف المتحدث أن "اتهامات الدنمارك تستهدف العلاقات الإيرانية الأوروبية الجيدة، في ظل الظروف الخطيرة الراهنة".

أزمة دبلوماسية

وكان وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامولسن، قد استدعى السفير الدنماركي لدى طهران، بعد إعلان الشرطة الدنماركية عن إحباط هجوم للمخابرات الإيرانية على الأراضي الدنماركية.

وقالت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية أعلن في مؤتمر صحفي أنه "تم استدعاء السفير الدنماركي لدى طهران، بعد كشف الشرطة الدنماركية عن هجوم واسع النطاق على الأراضي الدنماركية، خططت له المخابرات الإيرانية".

وأضاف الوزير أن بلاده "لا تمانع فرض المزيد من العقوبات على طهران"، مضيفا أنه سيناقش هذا الأمر مع نظرائه في دول شمال أوروبا غدا.