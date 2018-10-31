الجيش التركي يعلن تحييد 23 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلن الجيش التركي تحييد 23 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة كيانا إرهابيا، إثر غارات جوية على عدة مناطق شمال العراق.

أنطاكيا — سبوتنيك. وأكد بيان، لهيئة الأركان اليوم الأربعاء، "تحييد 23 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على مناطق متينا وقنديل وأفاشين وغارا في شمال العراق".



وأضاف البيان أن "المسلحين الذين تم تحييدهم كانوا يخططون لهجمات على القواعد العسكرية التركية".

وكانت السلطات التركية، أعلنت يوم الإثنين أمس الأول، تحييد 20 مسلحا، واعتقال 757 آخرين يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية في عمليات أمنية نفذتها الأسبوع المنصرم.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، أن قوات الأمن نجحت في تحييد 20 إرهابيا، من حزب العمال الكردستاني وداعش وهيئة تحرير الشام"، مشيرة إلى أن هناك "5 قتلى و7 جرحى و8 سلموا أنفسهم لسلطات الأمن".