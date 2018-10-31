باريس: فرنسا تتضامن مع الدنمارك في اتهامها لإيران بالتخطيط لاعتداء إرهابي

أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع الدنمارك في اتهامها لإيران بالتخطيط لاعتداء إرهابي على أراضيها، مشيرة إلى أن كوبنهاغن أبلغتها بتلك المحاولة.