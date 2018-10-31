بعد انتقاد إيران... المبعوث الخاص للسلطان قابوس یتلقى دعوة لزیارة طهران

تلقى مساعد رئیس الوزراء العماني، المبعوث الخاص للسلطان قابوس بن سعید، دعوة من جانب النائب الأول لرئیس الجمهوریة الإيرانية، اسحاق جهانغیري، لزیارة طهران.

وبحسب وكالة "إرنا". أفادت السفارة الإیرانیة فی مسقط، الیوم الأربعاء، بأن هذه الدعوة الرسمیة سُلّمت إلى المسؤول العماني، خلال اللقاء مع سفیر إيران فی مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي.



© REUTERS / HANDOUT على أنغام الموسيقى... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس

واستعرض الجانبان، العماني والإیراني، العلاقات الثنائیة بينهما، ولا سیما التعاون الاقتصادي بین طهران ومسقط.یذكر أنه نظرا للإجراءات المتخذة من جانب السلطات العمانیة، بهدف تیسیر ظروف زیارة الرعایا الإيرانیین إلى السلطنة، فقد قرر الجانب الإیراني، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي خطوة مماثلة للقرار العماني، إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة لرعایا هذا البلد.

يشار إلى أن إيران انتقدت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان، مساء الخميس الماضي، ولقاءه بالسلطان قابوس بن سعيد.