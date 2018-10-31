أوكرانيا تغلق المجال الجوي فوق البحر الأسود من 1 إلى 4 نوفمبر

أعلن ممثل سلاح الجو الأوكراني، دميتري ستروتينسكي، أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق البحر الأسود اعتبارا من 1 حتى 4 نوفمبر/ تشرين الأول بسبب إجراء تجارب صاروخية في مقاطعة خيرسون.

كييف — سبوتنيك. نقلت وكالة "أوكراينسكي نوفوستي" عن ستروتينسكي قوله: "يوم غد ستبدأ مناورات طيران تجريبية في مقاطعة خيرسون لاختبار صواريخ موجهة لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي".

© Sputnik . Vasily Batanov الدفاع الروسية تنفي رفع جهوزية أسطول البحر الأسود تحسبا لاستفزازات من جانب أوكرانيا

وأوضح أن المجال الجوي سيكون مغلقا اعتبارا من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 4 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن أوكرانيا، كانت قد أجرت في السنوات الماضية مثل هذه المناورات مع إطلاق الصواريخ. ففي عام 2017 أجرت أوكرانيا تدريبات على إطلاق الصواريخ بصورة انفرادية في 1 و2 ديسمبر/ كانون الأول في المجال الجوي السيادي لروسيا الاتحادية فوق البحر الأسود، في منطقة شبه جزيرة القرم. وفي اتصال مع إطلاق الصواريخ، أعلنت أوكرانيا المناطق الجوية فوق هذه الأراضي خطرة على الرحلات الجوية. بعد ذلك أنشأ الجانب الأوكراني، دون أي تفسير، مناطق خطرة جديدة — فوق المياه المحايدة للبحر الأسود وجزئيا فوق المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود إلى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لشبه جزيرة القرم.

وكانت هيئة الطيران الروسية "روس أفياتسيا" قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أوكرانيا لم تنسق إجراءاتها مع سلطات الطيران في روسيا، وطالبت الجانب الأوكراني بإلغاء الإخطارات الصادرة على الفور. وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة أنه لا يوجد شيء يهدد الرحلات فوق شبه جزيرة القرم، والمجال الجوي فوق شبه الجزيرة لن يكون مغلقا، وأن سلامة الطيران للخطوط الجوية الروسية مضمونة.