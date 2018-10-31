بولتون: بعض الدول لا تستطيع التوقف عن شراء النفط الإيراني

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الأربعاء إن واشنطن تريد ممارسة أقصى حد من الضغوط على إيران بفرض عقوبات على صادراتها من النفط، لكنها لا تريد الإضرار بالدول الصديقة والحليفة التي تعتمد على النفط.

وبحسب "رويترز"، قال بولتون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن عددا من الدول، بعضها قريب جغرافيا من إيران "ربما لا يتمكن… من التوقف بشكل كامل (عن شراء النفط الإيراني) على الفور".

وكان مسؤول اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أكد أمس الثلاثاء أن النظام المالي الجديد بين إيران وأوروبا، سيدخل حيز التنفيذ، تزامنا مع دخول الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال بور إبراهيمي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" حول الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل أيام، أمام البرلمان، بما يخص هذه الآلية وموعد تنفيذها: "نعم ظريف قدم إحاطة أمام البرلمان في جلسة مغلقة حول الآلية الجديدة، وأكد أنها ستدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على إيران ستكون لها "عواقب وخيمة" على النظام العالمي.

وذكر وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لتركيا، "للأسف فإن دولة تخرق القانون (الولايات المتحدة)، تسعى لمعاقبة دولة (إيران) تلتزم بالقانون، هذه الطريقة ستكون لها عواقب وخيمة على النظام العالمي"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.