واشنطن تدعو إلى وقف الحرب في اليمن

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف فوري للأعمال القتالية والعودة إلى محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام ونصف.

أفادت "رويترز" أن روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم الوزارة حث حركة "أنصار الله" على التوقف فورا عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة صوب السعودية والإمارات. كما دعا التحالف الذي تقوده السعودية إلى وقف الضربات الجوية على المناطق السكنية في اليمن.

وقال بالادينو "خلصنا إلى تقييم مفاده أن المناخ مناسب في هذا التوقيت للمضي قدما" في إشارة إلى استئناف محادثات السلام بعد انهيارها في سبتمبر/ أيلول.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدعو التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى وقف الضربات الجوية في جميع المناطق المأهولة بالسكان في اليمن.

وقال الوزير الأمريكي في بيان له: "لقد حان الوقت لوضع حد للأعمال العدائية، بما في ذلك ضربات الصواريخ والطائرات دون طيار من المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون في اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبالتالي يجب أن تتوقف الضربات الجوية للتحالف في جميع المناطق المأهولة في اليمن".

وأضاف بومبيو: "ينبغي أن تبدأ مشاورات جوهرية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير بناء الثقة لحل المشاكل الرئيسية للصراع وتجريد الحدود من السلاح، في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، في بلد ثالث".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.