ترامب يقول إن بلاده سترسل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جندي للحدود مع المكسيك

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن بلاده سترسل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جندي للحدود مع المكسيك، في محاولة لمنع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز" شدد ترامب على أن بلاده لن تسمح لقافلة المهاجرين القادمين من دول أمريكا اللاتينية، بدخول الولايات المتحدة.

وتابع قائلا "لذلك سنرسل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك ، هذا إلى جانب قوات مراقبة الحدود، ووحدات الجمارك وحماية الحدود.لن يدخل أحد من حدودنا".

وأوضح أن بلاده تفكر جديا في قطع مساعداتها لبلدان أمريكا اللاتينية التي سمحت بتجمع قافلة المهاجرين المذكورة، والتحرك صوب الولايات المتحدة.

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إرسال أكثر من 5200 جندي إلى الحدود مع المكسيك للمساعدة في وقف تدفق آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع الماضي بعدما وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.