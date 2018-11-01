جمهورية لوهانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

لوهانسك — سبوتنيك. وقال ممثل جمهورية لوهانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار لوكالة "نوفوستي": " في 31 تشرين الأول /أكتوبر 2018، تم تسجيل عمليتين قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، سميلويه وجيليبوك، باستخدام مدافع عيار 122 ملم و82 ملم.

© Sputnik . Mikhael Voskrisenski عقب قصف للقوات الأوكرانية... لوهانسك تتهم المجتمع الدولي بـ"التقاعس"

وأضاف "معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منها".

هذا وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة "مدرسية" جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس المنصرم، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. لكن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.