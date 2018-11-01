سبب تحطم الطائرة "سو-27" الأوكرانية وفيها طيار أمريكي

تحطمت الطائرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في أوكرانيا، وكان فيها طيار أمريكي.

أفاد موقع "k-politika" الروسي أن الطيار "سو-27" الأوكراني كان يريد إثارة إعجاب ممثل الحرس الوطني (الطيار الأمريكي) الذي كان معه على متن الطائرة.

وكتب الصحفي أناتولي شاري على الفيسبوك: "لقد أصبحت معلومات مسجل بيانات الطائرة "سو-27"، التي تحطمت يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، متاحة لي. ووفقا لمسجل البيانات، طيار "سو-27" قام بمناورات بهلوانية على ارتفاع 2 كيلومترا. وكانت الطائرة تحلق ليس على خط مستقيم، بل على انخفاض. ونتيجة لذلك فقد السيطرة عليها وتحطمت الطائرة. وكانت سرعة الطائرة حوالي 1000 كم في الساعة عندما ارتطمت بالأرض، ولذلك كل قصص وسائل الإعلام الأوكرانية ووزارة الدفاع حول أن الطيار كان يريد إبعاد الطائرة عن منطقة سيلا هي هراء، حدث كل شيء بسرعة".