مليون فنزويلي يصلون إلى كولومبيا خلال 2018

بلغ عدد الفنزويليين الذي دخلوا كولومبيا خلال 2018 أكثر من مليون مواطن، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقط.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن 676 ألف فنزويلي وصلوا إلى دول أخرى، حسب ما أعلنت سلطات الهجرة الكولومبية أمس الأربعاء.

© REUTERS / Henry Romero بيكرمان لن يقود كولومبيا أمام فنزويلا والأرجنتين وديا

وأعلنت هيئة "ميغراثيون كولومبيا" في بيان لها:

"بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2018، دخل أكثر من مليون فنزويلي إلى الأراضي الكولومبية، فيما توجه أكثر بقليل من 676 ألفا إلى دول أخرى، هي بشكل أساسي الإكوادور والبيرو وتشيلي والولايات المتحدة والمكسيك.

ونقل البيان عن مدير الهيئة كريستيان كروغر قوله إن "وضع المهاجرين الفنزويليين يتخطى بكثير مجرد عدد".

في سياق آخر، دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، المعروف بمواقفه النقدية تجاه الأحداث في فنزويلا، إلى عزل كاراكاس دوليا، ونقلت قناة "إن تي إن 24" عن دوكي، قوله أثناء خطابه في بروكسل: "يجب على العالم عزل النظام الفنزويلي".

وأشار الزعيم الكولومبي إلى أن الوضع الحالي المتعلق بقضية تدفق المهاجرين من فنزويلا يحمل طابعا "كارثيا"، كونها أكبر أزمة إنسانية في تاريخ أمريكا اللاتينية.

وفي الوقت نفسه، أكد دوكي أنه ليس من مؤيدي غزو فنزويلا، مشيرا إلى أن "الغزو العسكري ليس مخرجا"، كما أكد دوكي بانه لا يخطط لمسألة عودة السفير الكولومبي إلى كاراكاس.