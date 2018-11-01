مدرب صيني ينقذ جنديا من الانفجار في اللحظة الأخيرة (فيديو)

كاد الجندي الصيني الذي يتعلم في أكاديمية هاربين للطائرات التابعة للقوات الجوية الصينية أن يصاب بقنبلة يدوية، لم يستطع إلقاءها فوق السياج، وفقا لصحيفة "مترو".