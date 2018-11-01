الحزب الحاكم بتركيا: الحجاج سيشعرون بالخوف على حياتهم في ضوء عدم الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي

صرح نائب رئيس الحزب الحاكم بتركيا، بأن الذين سيذهبون للحج والعمرة سيشعرون بالخوف على أمنهم وحياتهم في السعودية، وذلك في ضوء عدم الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي.