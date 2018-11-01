نتنياهو يتحدث عن تعامل أوروبي منافق ومعاد اتجاه إسرائيل ويسعى لتغييره

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يسعى لتعزيز علاقات إسرائيل مع الدول الغربية لكي يغير التعامل المنافق والمعادي الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، بحسب تعبيره.

القدس- سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مغادرته إسرائيل، عصر اليوم، متوجها إلى مدينة "فارنا" البلغارية، حيث قال: "أغادر الآن للمشاركة في قمة دولية حيث سألتقي بأصدقائي رؤساء وزراء كل من بلغاريا واليونان ورومانيا والرئيس الصربي، هذه ليست علاقات ودية شخصية فحسب بل هي تساهم أيضا في تعزيز علاقاتنا مع كل دولة ودولة بشكل فردي ومع كتلة من الدول التي أريد أن أدفع سياستي قدما معها، وأن أغير التعامل المنافق والمعادي معنا الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل

وأضاف نتنياهو: "هذه عملية قد تكون مطولة، ولكنني أؤمن بأنه يجب تحديد الهدف والسعي إليه بشكل ممنهج، وأؤمن بأننا سنحقق هذا الهدف مع مرور الزمن، هذا مهم بالنسبة لدولة إسرائيل التي مكانتها على الساحة الدولية تتعزز باستمرار".

ويلتقي نتنياهو، مساء اليوم، بنظيره البلغاري بويكو بوريسوف، ويشارك نتنياهو غدا في "منتدى كرايوفا"، حيث سيلتقي أيضا مع زعماء الدول الأعضاء فيه، وهم رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوق، والرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، ورئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا.

وتبرز خلافات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في عدد من القضايا، من بينها الاستمرار في الاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي، حيث يتمسك الاتحاد الأوروبي بالاتفاق فيما تصر تل أبيب على اتخاذ نهج فرض العقوبات على طهران لسعي الأخيرة لتطوير سلاح نووي. كما تصدر من الاتحاد الأوروبي انتقادات متكررة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية.