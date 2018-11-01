نتنياهو يتحدث عن تعامل أوروبي منافق ومعاد اتجاه إسرائيل ويسعى لتغييره

القدس- سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مغادرته إسرائيل، عصر اليوم، متوجها إلى مدينة "فارنا" البلغارية، حيث قال: "أغادر الآن للمشاركة في قمة دولية حيث سألتقي بأصدقائي رؤساء وزراء كل من بلغاريا واليونان ورومانيا والرئيس الصربي، هذه ليست علاقات ودية شخصية فحسب بل هي تساهم أيضا في تعزيز علاقاتنا مع كل دولة ودولة بشكل فردي ومع كتلة من الدول التي أريد أن أدفع سياستي قدما معها، وأن أغير التعامل المنافق والمعادي معنا الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي".
ويلتقي نتنياهو، مساء اليوم، بنظيره البلغاري بويكو بوريسوف، ويشارك نتنياهو غدا في "منتدى كرايوفا"، حيث سيلتقي أيضا مع زعماء الدول الأعضاء فيه، وهم رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوق، والرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، ورئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا.
وتبرز خلافات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في عدد من القضايا، من بينها الاستمرار في الاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي، حيث يتمسك الاتحاد الأوروبي بالاتفاق فيما تصر تل أبيب على اتخاذ نهج فرض العقوبات على طهران لسعي الأخيرة لتطوير سلاح نووي. كما تصدر من الاتحاد الأوروبي انتقادات متكررة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية.
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