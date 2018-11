نتنياهو يتحدث عن تعامل أوروبي منافق ومعاد اتجاه إسرائيل ويسعى لتغييره

القدس- سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مغادرته إسرائيل، عصر اليوم، متوجها إلى مدينة "فارنا" البلغارية، حيث قال: "أغادر الآن للمشاركة في قمة دولية حيث سألتقي بأصدقائي رؤساء وزراء كل من بلغاريا واليونان ورومانيا والرئيس الصربي، هذه ليست علاقات ودية شخصية فحسب بل هي تساهم أيضا في تعزيز علاقاتنا مع كل دولة ودولة بشكل فردي ومع كتلة من الدول التي أريد أن أدفع سياستي قدما معها، وأن أغير التعامل المنافق والمعادي معنا الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation