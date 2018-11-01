ظريف: ملفات "الموساد" المفبركة تجعلنا أكثر حزما

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن المحاولات العنيدة للموساد لفبركة ملفات جديدة، لا تؤدي إلا إلى إصرارنا على التواصل البناء مع العالم.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد نشر تغريده له على صفحته الرسمية في "تويتر"، تعليقا على ما يراه من مزاعم للسلطات الدنماركية ضد بلاده، واتهامها طهران بمحاولة تنفيذ اغتيال علي أراضيها؛ وهي المزاعم التي فندتها وزارة الخارجية الإيرانية، ورفضتها بقوة.

ونشر ظريف على صفحته الرسمية في "تويتر"، ما يراه أنها مزاعم إسرائيلية تجاه إيران، خاصة من قبل الموساد، وآخراها، اتهام طهران بمحاولة القيام بعمليات إرهابية في الدنمارك.

Incredible series of coincidences. Or, a simple chronology of a MOSSAD program to kill the JCPOA? pic.twitter.com/Xg5e0C5DAA — Javad Zarif (@JZarif) November 1, 2018

واعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن الموساد كان قد أعطى سابقا للحكومات الأوروبية، معلومات معينة حول هجوم على مؤتمر إيراني معارض في باريس.

وسبق أن نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تورط طهران في أي هجوم على الدنمارك.

© Sputnik . Irina Kalashnikova باريس: فرنسا تتضامن مع الدنمارك في اتهامها لإيران بالتخطيط لاعتداء إرهابي