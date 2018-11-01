أبل تصدر بيانا لحاملي الهواتف من إصدار عام 2017

وقامت "أبل" بإضافة ميزة الاستهلاك البطيء في أجهزة أيفون 8 و8بلس وx، كما نقل الموقع الرسمي للشركة.

وعند تردي حالة البطارية، سينخفض أداء الهاتف الذكي، ولذلك يمكن للمستخدم تعطيل التباطؤ في الإعدادات عن طريق، الإعدادات>الهاتف الذكي>حالة البطارية (الإصدار التجريبي).

وذكرت الشركة على موقعها أنه لتلافي حالات التوقف المفاجئ أنه: "مع حالة البطارية منخفضة الشحن وتزايد العمر الكيميائي أو في درجات حرارة أكثر برودة، سيكون المستخدم أكثر عرضة لحالة توقف مفاجئ. في الحالات القصوى، يمكن أن تحدث عمليات إيقاف التشغيل بشكل متكرر، مما يجعل الجهاز غير موثوق به أو غير قابل للاستخدام. في iPhone 6 و 6 Plus و 6s و 6s Plus و SE و 7 و 7 Plus، يقوم نظام iOS ديناميكيًا بإدارة أقصى قدرة للأداء لمنع الجهاز من التوقف المفاجئ حتى يستمر استخدام iPhone. تُعد ميزة إدارة الأداء هذه ميزة خاصة بالايفون ولا تسري على أي من منتجات أبل الأخرى. بدءا من iOS 12.1، وسيتضمن أجهزة أيفون 8 و8بلس وx هذه الميزة، ولكن إدارة الأداء قد تكون ملموسة بشكل أقل بسبب التصميم المتطور للمكونات المادية والبرمجيات.