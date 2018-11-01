الهند لم تتلق رسالة رسمية من أمريكا حول إعفائها من الحظر الإيراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول قرارات الهند الأخيرة، بشأن واردات النفط من إيران، بعد بدء الحظر الأمريكي الشهر الجاري، لم نتلق أي بيان رسمي من أمريكا، بشأن إعفاء الهند من الحظر المفروض على إيران.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev صفقة أسلحة روسية جديدة مع الهند تحقق رقما قياسيا

وأضاف رافيش كومار، على هامش مؤتمره الصحفي الأسبوعي، لا يمكن تقديم أية نقطة محددة في هذا الصدد، لأن نيودلهي لم تتلق أية اتصالات رسمية من الولايات المتحدة، بحسب وكالة "إرنا".

وذلك رداً على سؤال طرحه مراسل الوكالة، حول سياسة الهند، بشأن التهديدات الأمريكية بممارسة ضغوط على دول العالم لخفض وارداتها من إيران، بعد فرض الحظر النفطي الأمريكي الجديد، في الخامس من الشهر الجاري.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الهندية: "لكنك تعلم أننا أجرينا مفاوضات مكثفة ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن مع إيران ودول أخرى حول هذه القضية. وما يتعلق بأمريكا فهي تدرك تماما مخاوفنا وحاجتنا للنفط. النفط أمر حيوي بالنسبة للنمو الاقتصادي المستمر في الهند".