الخارجية الروسية: روسيا قلقة جراء الأوضاع حول قطاع غزة وقصف الأراضي الإسرائيلية

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "الأوضاع حول قطاع غزة، الأوضاع هناك تفاقمت بشكل كبير".
ودعت المتحدثة الأطراف لضبط النفس: "موسكو تعرب عن قلقها لتطورات الأوضاع هذه، عندما تزداد مخاطر المواجهة المسلحة الواسعة حول القطاع بسبب الأعمال المتسرعة غير المدروسة، التي تهدد بالمزيد من الضحايا بين المدنيين من كلا الجانبين وانهيار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
وظهرت موجة جديدة من التصعيد العسكري على خلفية استمرار التوترات على حدود إسرائيل مع غزة منذ أيار/ مايو الماضي.
يذكر أن 218 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 22 ألف آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال فعاليات "مسيرات العودة" التي تنطلق أسبوعيا من قطاع غزة صوب السياج الأمني، والتي بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.
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