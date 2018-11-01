المؤتمر الدولي السادس لمكافحة الإرهاب يؤكد دعم المشاركين فيه لأفغانستان في مواجهة "داعش"

أكد أعضاء المؤتمر الدولي السادس لمكافحة الإرهاب، الذي جرى في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادهم لمساندة أفغانستان في مكافحة الإرهاب، وخاصة، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

طشقند — سبوتنيك. جاء في بيان ختامي للمؤتمر، الذي شارك فيه ممثلو الأجهزة الأمنية لدول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، وهيكليات مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة:

أكد أعضاء المؤتمر على استعدادهم لمساندة جهود الطرف الأفغاني في مكافحة الإرهاب، وأقروا بأن إقامة السلام والاستقرار في أفغانستان من قبل الأفغان أنفسهم سيساهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة للمنطقة أكملها.

© Sputnik . Sergey Guneev باتروشيف يبحث مكافحة الإرهاب مع مستشار الأمن القومي الأفغاني

كما ركز المشاركون الاهتمام على أن "داعش" تجري أعمال هادفة لإحداث بؤر نشاط إرهابي في أوروبا ، وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا.

هذا وكان ممثل الفريق المعني بالدعم التحليلي ومراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، قد أفاد لوكالة سبوتنيك بأن عدد مسلحي داعش الناشطين في أفغانستان يبلغ حوالي 3.5 — 4 آلاف. ورغم أن الدولة الأفغانية وطالبان وقوات التحالف الدولي تحاربه في هذا البلد، لكنه مازال يحافظ على قدرته القتالية.

هذا واختتمت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي السادس للجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب — التعاون بلا حدود".