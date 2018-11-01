ترامب: المحادثات مع الرئيس الصيني تسير في اتجاه جيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى حديثا مطولا مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ناقش خلاله عدة مواضيع أبرزها التجارة وكوريا الشمالية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس، "أجريت للتو حديثا مطولا وجيدا للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تحدثنا عن عدة مواضيع، بالتركيز بشكل كبير على التجارة".

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2018

وأشار ترامب، إلى أن: "المحادثات مع الرئيس الصيني تسير في اتجاه جيد، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين".

وأضاف ترامب: "تحدثنا أيضا عن كوريا الشمالية".

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ،في وقت سابق، لوقف الحروب الاقتصادية حيث إنه لا يوجد فيها فائز، وسيلحق الضرر في العلاقات الدولية بمن يتبعون هذا النهج.