الرئيس البرازيلي الجديد: أحب إسرائيل وسأنقل سفارتنا إلى القدس

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس البرازيلي الجديد، جاير بولسونارو، ينوي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، ما سيجعل البرازيل ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس، بعد غواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أثار قرارها المخالف لعقود من الدبلوماسية الأمريكية، غضبًا واسعًا.

© REUTERS / RONEN ZVULUN نتنياهو يدعو رئيس البرازيل الجديد لزيارة إسرائيل

وأفادت القناة أن التصريح المهم للرئيس البرازيلي الجديد عن إسرائيل هو كلمته المشهورة "أحب إسرائيل وشعب إسرائيل"، وبأن السفير الإسرائيلي في البرازيل زار بولسونارو، غير مرة، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

جاءت تلك التصريحات خلال حوار خاص للرئيس البرازيلي الجديد مع صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ونشر صباح اليوم الخميس.

يشار إلى أن بولسونارو (63 عامًا)، قد فاز الأحد الماضي، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، التي أدلى خلال حملتها بتصريحات عنصرية ضد النساء والمثليين.

ورأى نتنياهو أن انتخاب بولسونارو، "سيؤدي إلى صداقة كبيرة بين الشعبين، وإلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وإسرائيل".

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو سيحضر، على الأرجح، مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب، في يناير/ كانون الثاني المقبل.