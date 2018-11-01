أمريكا والصين تدعوان إلى "احترام متبادل" قبل اجتماع الرئيسين

أجرى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ محادثات مع وفد أمريكي يتكون أغلبه من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس في بكين، ودعا الجانبان إلى "احترام متبادل"، وسط تصاعد حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، قبل اجتماع مرتقب بين زعيمي البلدين.

وعبر لي، خلال الاجتماع، عن أمله في أن تعيد الصين والولايات المتحدة "العلاقات إلى مسارها الطبيعي"، وأضاف لامار ألكسندر، النائب عن ولاية تنيسي، أن البلدين "متنافسان وليسا خصمين".

© REUTERS / POOL مع اقتراب لقاء ترامب وشي... وكالة تكشف عن مخطط أمريكي جديد ضد الصين

وكان ألكسندر، الذي يترأس الوفد الأمريكي، برفقة سبعة نواب آخرين من بينهم النائبان بات روبرتس ورتشارد شيلبي لحضور الاجتماع الذي عقد في مجمع تشونغنانهاي الحكومي.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في بوينس أيرس، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أمس الأربعاء إن ترامب لم يتخذ أية قرارات "جامدة" تتعلق بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وقد يلغي بعض الضرائب إذا كانت هناك مناقشات واعدة بشأن السياسة مع الصين.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أنه أجرى حديثا مطولا مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ناقش خلاله عدة مواضيع أبرزها التجارة وكوريا الشمالية.