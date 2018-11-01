إسرائيل توافق على طلب قطري عاجل

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل لم تعارض الطلب القطري الخاص بنقل الموارد والأموال الخاصة بقطاع غزة، بداعي أنه لا توجد حاجة لتصعيب الأمور في غزة.

חברת הקבינט השרה @Ayelet__Shaked מבהירה בריאיון ל-@YoazHendel1 ו-@NitzanHorowitz כי היא לא מתנגדת להעברת משאבים וכסף קטארי לרצועה: "לא צריך להקשות על התושבים; מול חמאס צריך לפעול במישור הצבאי" — גלצ (@GLZRadio) November 1, 2018

ونقلت الإذاعة العبرية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، تصريح إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، بأن بلادها توافق على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال القطرية بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأهالي الفلسطينيين في غزة.