أول تعليق إثيوبي على قتيلة الكويت

وذكرت السفارة أنه بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من مواقع التواصل الاجتماعي ومن المكالمات الهاتفية، تم نقل الجثة إلى مركز قردوس للشرطة، وأن السفارة بدأت التحقيق في القضية فورا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

© REUTERS / TIKSA NEGERI إثيوبيا: تفاصيل جديدة في اقتحام قوات النخبة العسكرية للقصر الرئاسي (فيديو) وقالت السفارة إن المواطنة الأثيوبية دخلت أرض الكويت قبل شهر فقط.

وقدمت السفارة شكرها لمواقع التواصل الاجتماعي لما بذلته من جهود في إبلاغ القضية للسفارة.

ونقلت السفارة عزاءها لعائلة وأقارب المواطنة الإثيوبية، مؤكدة أن جثمانها سيعود إلى البلاد بكرامة، بعد انتهاء التحقيقات الجنائية والقضائية.

من جهتها علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن تقرير الأدلة الجنائية الذي تسلمته إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية، تضمن أن الإصابات التي تم رصدها على جثة المجني عليها الإثيوبية، نتيجة اعتداء بالضرب على فترات متفرقة، وأن هذه الاعتداءات، على الأرجح، كانت السبب في وفاة الخادمة، وهي في العقد الثالث من عمرها.