رئيس وزراء التشيك: قد ننسحب من الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة

© AFP 2018 / Niklas Halle'n بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في قضايا الهجرة والأمن السيبراني والإرهاب

براغ — سبوتنيك . وقال بابيش في البرلمان، ردا على أسئلة النواب بهذا الصدد، إن:

"هذه الاتفاقية لا تعجبني، أريد مناقشة هذه المسألة مع الوزراء والشركاء في إطار تحالف الحكم. الولايات المتحدة تراجعت، ثم المجر، والآن النمسا، وهناك جدل حول هذا الموضوع في بولندا".

هذا وسبق أن صادق جميع الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، على مشروع الاتفاق الجديد، لكن الحكومة المجرية التي يترأسها اليميني، فيكتور أوربان، رفضت لاحقا التوقيع، لتحذو بولندا حذوها، في وقت لاحق.

وتهدف الوثيقة التي لا تحمل قوة ملزمة، إلى تقليص عوامل الهجرة في العالم وحماية المهاجرين وتأمين طرق الهجرة الرئيسة.