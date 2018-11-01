"يونيسف" لـ"سبوتنيك": 6000 طفل يمني بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب

أكدت منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك الملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية وآلاف منهم يعانون من سوء تغذية حاد.

© AP Photo / Nariman El-Mofty حكومة اليمن تعرب عن استعدادها لاستئناف جهود السلام والتحالف يلتزم الصمت

القاهرة — سبوتنيك . قالت مديرة الإعلام في المكتب الإقليمي بمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولييت توما، أن هناك الملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية وآلاف منهم يعانون من سوء تغذية حاد.

وقالت توما في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس،

"حوالي 1.8 مليون طفل يواجهون سوء التغذية، و400 ألف منهم يعانون من سوء التغذية الحاد".

وأضافت توما: "حوالي 6 آلاف طفل في اليمن سقطوا بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب ويمكن أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير".

وتابعت: "المؤشرات خطيرة للوضع في اليمن والنزاع خلال 4 أعوام أدى إلى تدهور كان سيئا".

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربي في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.