"يونيسف" لـ"سبوتنيك": 6000 طفل يمني بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب

وقالت توما في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس،
"حوالي 1.8 مليون طفل يواجهون سوء التغذية، و400 ألف منهم يعانون من سوء التغذية الحاد".
وأضافت توما: "حوالي 6 آلاف طفل في اليمن سقطوا بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب ويمكن أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير".
وتابعت: "المؤشرات خطيرة للوضع في اليمن والنزاع خلال 4 أعوام أدى إلى تدهور كان سيئا".
وتقود السعودية تحالف عسكريا عربي في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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