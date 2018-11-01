وزيرة إسرائيلية: علينا الاعتراف بقوة المقاومة الفلسطينية

نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتغريدة على حسابها الشخصي عبر "تويتر"، تصريحا لإيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، اعترفت فيه بتراجع قوة الردع الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

חברת הקבינט השרה @Ayelet__Shaked: "צריך לשקם את הההרתעה מול חמאס; המציאות החדשה שנוצרה לאחרונה מוכיחה שההרתעה הישראלית נפגעה — צריך להכיר בכך ולא לטמון את הראש בחול"@efitriger — גלצ (@GLZRadio) August 9, 2018

وذكرت الوزيرة الإسرائيلية، وهي عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، أنه يجب على إسرائيل الاعتراف بتراجع قوة الردع أمام "حماس"، "ويجب أن نعترف بذلك، وألا ندفن رؤوسنا في الرمال، فنحن أمام وضع جديد ومختلف".

חברת הקבינט השרה @Ayelet__Shaked מבהירה ב-#דקלסגל, ברקע המתיחות בדרום: "מבצע צבאי תמיד על הפרק. לא נאפשר לתושבי עוטף עזה להיות בשר תותחים של חמאס" — גלצ (@GLZRadio) June 21, 2018

وقالت شاكيد إنه لا يجب أن تقودنا "حماس" في حياتنا، ورغم حمايتنا وحفاظنا على المستوطنين في غلاف غزة، فإن العملية العسكرية في غزة دائما ما تكون على جدول الأعمال.