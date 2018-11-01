ترامب يستهدف قطاع الذهب الفنزويلي بالعقوبات

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ مادورو يصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد فنزويلا بـ"غير القانونية"

القاهرة — سبوتنيك . أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف صادراتها من الذهب.

وكتب ترامب في مرسوم أصدره البيت الأبيض اليوم الخميس 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، قائلا:

"أعلن بموجب هذا المرسوم التنفيذي الذي يتعلق بفنزويلا اتخاذ خطوات إضافية للمرسوم رقم 13662 الصادر في 8 آذار/ مارس 2015".

وأوضح ترامب أن المرسوم

"يمنع التعامل مع ممتلكات ومصالح أي شخص يعمل في قطاع الذهب في الاقتصاد الفنزويلي أو أي قطاع آخر متواطأ في الفساد الحكومي".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر: "أعلن الرئيس الأمريكي من هذا المنبر بالذات عن فرض عقوبات جديدة. أحادية الجانب هي غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

ووفقا له، فنزويلا هي ضحية للعدوان المستمر في الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية ووسائل الإعلام من قبل حكومة الولايات المتحدة. وأضاف: لأن فنزويلا قررت بناء نموذج للمجتمع خاص بها، قائم على الجذور التاريخية لشعبنا وثقافة المنطقة بأسرها".

ويعتقد مادورو، أن السبب في ذلك هو امتلاك فنزويلا لأكبر احتياطيات نفطية في العالم، ولأن البلد أصبح مؤسسا لمنظمة "أوبك"، وينتج النفط منذ أكثر من 100 عام.