حكومة الإنقاذ تثمن موقف روسيا الرافض للحرب في اليمن

أعرب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ المشكلة في صنعاء، المهندس هشام شرف، اليوم الخميس، عن تثمينه لموقف قيادة روسيا الاتحادية الرافض للحرب في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبر الوزير شرف في رسالة بعثها لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بمناسبة مرور 90 عاما على توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون اليمنية الروسية، عن "تقدير اليمن لجهود القيادة الروسية لإعادة الاستقرار والسلام من خلال دعم عملية السلام في اليمن كونها الحل الوحيد".

© AP Photo / Nariman El-Mofty حكومة اليمن تعرب عن استعدادها لاستئناف جهود السلام والتحالف يلتزم الصمت

وأكد وزير خارجية حكومة الإنقاذ: "حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وكذلك التعاون في مجال إعادة إعمار البنية التحتية في المرحلة التالية لانتهاء العدوان".

وأعرب عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك العجري في وقت سابق، أن حركته ترحب بأن تكون روسيا مكانا لانعقاد المشاورات اليمنية المقبلة، وأن تلعب موسكو دور الوسيط بين القوى السياسية اليمنية والسعودية.

وأدى النزاع الدامي في اليمن إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد، وحذرت منظمات أممية من كارثة وشيكة ستحل باليمن بعد إطباق التحالف للحصار برا وبحرا وجوا ومنع السفر من وإلى المناطق الشمالية، وقالت التقارير الأممية إن مخزون الغذاء والأدوية لا يكفي لمدة شهرين قادمين.