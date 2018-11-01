الخارجية الروسية توضح موقفها حول تفويض البعثة الأممية في الصحراء الغربية

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الروسية "نؤيد تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية — كعنصر هام للاستقرار الإقليمي. ونقدم المساعدة متعددة الأوجه للبعثة، التي يخدم فيها أيضا مراقبون عسكريون روس. ومع ذلك، فقد قررنا الامتناع عن التصويت على مشروع أعده وفد الولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح البيان بهذا الخصوص: "للأسف، مشروع القرار الحالي هو محاولة لتثبيت الغموض فيما يتعلق بهذه المعايير. ونعتبر مثل هذا النهج غير مقبول".
الجدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أسست بقرار أممي لمجلس الأمن رقم 690 في نيسان/ أبريل 1991، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.
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