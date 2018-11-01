وزير الخارجية الأمريكي عن مقتل خاشقجي: ليس هكذا تتصرف الأمم

"ليس هكذا تتصرف الأمم"، بتلك الكلمات علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

قال بومبيو، في حوار مع إذاعة "توني كاتز" الأمريكية المحلية، ونشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: "كما سبق وأوضحنا وأوضح الرئيس ترامب أن قتل جمال خاشقجي أمر غير مقبول على الإطلاق، فهو تعدى كل الحدود".

وتابع قائلا "ليست تلك هي الطريقة التي يمكن أن تتصرف بها الأمم، وأعتقد أن القيادة السعودية قالت نفس الشيء أيضا".

ومضى بقوله "نحن منخرطون الآن في مرحلة تقصي الحقائق، وسنقوم بعملنا الخاص لنفهم بدقة ما حدث، وتعهدنا بمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.