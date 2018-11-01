الولايات المتحدة ترحب بنتائج قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا

صرح نائب المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ترحب بنتائج قمة إسطنبول حول سوريا وتأمل أن يساعد ذلك في تشكيل لجنة دستورية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بالادينو للصحفيين: "بالنسبة لنتائج القمة [في إسطنبول]، نحن نرحب بها ونؤيدها فيما يخص اتفاقات تركيا وروسيا بشأن حل النزاع في إدلب".

© Sputnik . Mikhael Klimentev انتهاء القمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول

ووفقا له، فإن هذا اللقاء يجب أن يساعد إلى حد ما في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام.

هذا وعقدت قمة رباعية حول التسوية السورية، يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، في إسطنبول، بمشاركة رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، حيث بحثت الأطراف الوضع في محافظة إدلب، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على نظام الهدنة هناك، كما أشاروا إلى ضرورة مكافحة الإرهاب ودعوا إلى تشكيل لجنة دستورية بحلول نهاية العام.

كما أكدت القمة على ضرورة الحل السياسي للأزمة في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي — التركي حول إدلب. وأظهرت القمة توافقاً على مسألة الحل السياسي في سوريا، ووحدة الأراضي السورية، رغم تواجد تباين في الأولويات.