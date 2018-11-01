مركز المصالحة: الإرهابيون يخططون لاستخدام حاويتين من الكلور غرب حلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشينكو، اليوم الخميس، أن الإرهابيين قاموا بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في حي قلعة المودك، على بعد 20 كم من مدينة حماة السورية، ويخططون لاستخدامهما لمحاكاة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين.

موسكو — سبوتنيك. وقال سافتشينكو في إحاطة: "قام الإرهابيون بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في الجزء الشمالي من حي قلعة المودك، الواقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة حماة. ويخطط المسلحون لاستخدام المادة السامة لمحاكاة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين".

وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ، اللواء إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق أن إرهابيي "الحزب الإسلامي التركستاني"، وهو مجموعة إرهابية محظورة في روسيا، نقلوا يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى سوريا 20 حاوية بحجم 10 لترات لكل واحدة تحتوي مادة الكلور بهدف القيام باستفزاز.

وأضاف كوناشينكوف: "لدى المركز الروسي للمصالحة في سوريا معلومات تفيد بأن إرهابيين من الحزب الإسلامي التركستاني نقلوا 20 حاوية كلور بحجم 10 لترات كل واحدة من أجل القيام باستفزاز. وتم تفريغها في كفر نبل والحواش".

وكان مركز المصالحة قد تلقى معلومات يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر، من سكان حلب حول قيام نشطاء "الخوذ البيضاء" بالتحضير لاستفزاز باستخدام المواد السامة لتوجيه الاتهام إلى القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المحليين.