ترامب: هيذر ناورت مرشحة لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة

وأشار ترامب في كلمة بالبيت الأبيض، إلى أن سيضع في اعتباره، وبصورة جدية، تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت للمنصب، وفقا لرويترز.
وذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" التلفزيونية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، لم تورد اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرضت على المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وفقا لرويترز.
وقالت القناة إنه لم يتضح بعد إن كانت ناورت وافقت على قبول المنصب، وأبلغ مصدر مطلع رويترز بأن ناورت "تتصدر القائمة".
President Trump Addresses the Illegal Immigration Crisis and Gives an Update on Border Security https://t.co/oQEyysBavt— The White House (@WhiteHouse) November 1, 2018
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، قبول استقالة نيكي هايلي، كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقالت مصادر في البيت الأبيض إن هايلي ناقشت استقالتها مع ترامب الأسبوع الماضي.
وأبلغت دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك "غولدمان ساكس"، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحابها من دائرة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وأبلغت باول، ترامب، هاتفيا بأنها تشرفت بأن يجري النظر في توليها المنصب، لكنها تخطط للبقاء في "غولدمان ساكس"، وفقا لـ"رويترز".
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