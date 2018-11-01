ترامب: هيذر ناورت مرشحة لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيعلن الأسبوع المقبل، عن مرشحه النهائي لتسلم منصب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، وذلك بعد تقدم نيكي هايلي باستقالتها.

وأشار ترامب في كلمة بالبيت الأبيض، إلى أن سيضع في اعتباره، وبصورة جدية، تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت للمنصب، وفقا لرويترز.

وذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" التلفزيونية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، لم تورد اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرضت على المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وفقا لرويترز.

وقالت القناة إنه لم يتضح بعد إن كانت ناورت وافقت على قبول المنصب، وأبلغ مصدر مطلع رويترز بأن ناورت "تتصدر القائمة".

President Trump Addresses the Illegal Immigration Crisis and Gives an Update on Border Security https://t.co/oQEyysBavt — The White House (@WhiteHouse) November 1, 2018

​ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، قبول استقالة نيكي هايلي، كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقالت مصادر في البيت الأبيض إن هايلي ناقشت استقالتها مع ترامب الأسبوع الماضي.

© AP Photo / Evan Vucci تصريحات هايلي التي هزت منصة الأمم المتحدة

وتجدر الإشارة إلى أن هايلي شغلت منصبها منذ نصب ترامب في كانون الثاني/يناير عام 2017، واعتادت إظهار مواقف مؤيدة لترامب، وأشرفت على انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وصفته بأنه "أعظم فشل" للأمم المتحدة.

وأبلغت دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك "غولدمان ساكس"، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحابها من دائرة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأبلغت باول، ترامب، هاتفيا بأنها تشرفت بأن يجري النظر في توليها المنصب، لكنها تخطط للبقاء في "غولدمان ساكس"، وفقا لـ"رويترز".