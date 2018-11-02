ترامب: إجراءات للحد من طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "المهاجرون الذين يسعون للجوء سيكون عليهم تقديم أنفسهم بصورة قانونية في ميناء رسمي للدخول. من يختارون مخالفة قوانينا والدخول بطريقة غير مشروعة لن يتمكنوا بعد الآن من استخدام طلبات غير مستحقة للحصول على دخول تلقائي لبلادنا"، بحسب رويترز.
وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" يوم الأربعاء: "هناك تعبئة لقواتنا العسكرية على الحدود الجنوبية، وسنرسل المزيد من القوات".
وأعلن جنرال أمريكي رفيع المستوى، يوم الاثنين، أن البنتاغون يعتزم نشر 5 آلاف جندي على الحدود مع المكسيكلتعزيز الأمن هناك، في محاولة لمنع قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى من العبور بطريقة غبر شرعية إلى أراضي الولايات المتحدة.
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