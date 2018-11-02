ترامب: إجراءات للحد من طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن بلاده سترفض لجوء من يدخلون إليها من مناطق لا تعتبر موانئ قانونية فيما يشدد موقفه من مجموعة من المهاجرين تتجه إلى بلاده قادمة من دول في أمريكا الوسطى.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "المهاجرون الذين يسعون للجوء سيكون عليهم تقديم أنفسهم بصورة قانونية في ميناء رسمي للدخول. من يختارون مخالفة قوانينا والدخول بطريقة غير مشروعة لن يتمكنوا بعد الآن من استخدام طلبات غير مستحقة للحصول على دخول تلقائي لبلادنا"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Alexander Vilf مجموعة جديدة من المهاجرين تغادر السلفادور متجهة إلى أمريكا

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن في وقت سابق أن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" يوم الأربعاء: "هناك تعبئة لقواتنا العسكرية على الحدود الجنوبية، وسنرسل المزيد من القوات".

وأعلن جنرال أمريكي رفيع المستوى، يوم الاثنين، أن البنتاغون يعتزم نشر 5 آلاف جندي على الحدود مع المكسيكلتعزيز الأمن هناك، في محاولة لمنع قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى من العبور بطريقة غبر شرعية إلى أراضي الولايات المتحدة.