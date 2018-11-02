رئيس سريلانكا يوافق على دعوة البرلمان للانعقاد في 7 نوفمبر

قال كارو جاياسوريا، رئيس برلمان سريلانكا، اليوم الجمعة، إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، وافق على دعوة البرلمان للانعقاد في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في أعقاب مطالبة أحزاب سياسية باختبار نسبة تأييد رئيس الوزراء في البرلمان وتحديد الحزب صاحب الأغلبية.

ودخلت سريلانكا في أزمة سياسية، بعدما عين سيريسينا زعيم المعارضة، ماهيندا راجاباكسه، رئيسا للوزراء، الأسبوع الماضي، بعدما أقال حكومة رانيل ويكرمسينغ على نحو مفاجئ، وفقا لـ"رويترز".