وزير: تركيا لم تتلق إخطارا بشأن استثناء من عقوبات إيران

قال وزير الطاقة التركي، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تتلق إخطارا مكتوبا بشأن أي استثناء يسمح بشراء النفط الإيراني بعدما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران الأسبوع المقبل، وجاء ذلك نقلا عن وكالة "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich واشنطن تسعى لفرض عقوبات على إيران وروسيا بسبب جهود إعمار سوريا

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن القائمة تشمل حليفتها المقربة كوريا الجنوبية واليابان والهند.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل عدة أشهر خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وقرر إعادة العمل بنظام العقوبات الاقتصادية على طهران.