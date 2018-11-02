تل أبيب تكسر الصمت...أول تصريح رسمي إسرائيلي على مقتل خاشقجي

كسر وزير إسرائيلي بارز، اليوم الجمعة، الصمت الذي التزمت به بلاده، تجاه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن قتل الصحفي السعودي "عمل خسيس"، لكنه وصف إسرائيل بأنها أكثر اهتماما بتدعيم علاقات الخليج في صراعها ضد ايران.

© AP Photo / Emrah Gurel قتل خنقا وقطعت جثته... النيابة التركية تكشف تفاصيل مروعة عن اغتيال خاشقجي

ولم يوضح الوزير الإسرائيلي، في تصريحاته إلى محطة إذاعة "تل أبيب 102" التي نقلتها "رويترز"، ما إذا كانت وجهات نظره هي آراء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أم لا.

وكانت النيابة العامة التركية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا، ومن ثم تم تقطيع جثته.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن النيابة العامة القول إنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".

وأضافت "الصحفي السعودي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

كما أوضحت النيابة التركية إنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.