تسجيل
12:25 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    ناقلة نفط

    نيودلهي تتطلع للاتفاق مع واشنطن على استمرار استيراد النفط الإيراني بعد 5 نوفمبر

    © Sputnik .
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    ملف النفط والغاز لعام 2018 (6) (58)
    0 0 0

    صرح مصدر في الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، بأن نيودلهي تأمل أن تحصل من واشنطن على إمكانية مواصلة استيراد النفط الإيراني بعد 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، دون المخاطرة للوقوع تحت التدابير التقييدية لواشنطن.

    نيودلهي — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد أجرينا بالفعل جولات عدة من المفاوضات حول هذه القضية، سواء مع الولايات المتحدة نفسها أو مع الأطراف المعنية الأخرى. بالنسبة للولايات المتحدة، فنحن نأمل أن نتمكن من الاتفاق على مسألة استمرار الإمدادات من إيران".

    صورة في الهند لمشروع تصوير بعيدا عن البيت
    © Photo/ How Far From Home
    الهند لم تتلق رسالة رسمية من أمريكا حول إعفائها من الحظر الإيراني
    وأضاف: "كما تعلمون، تعتمد الهند إلى حد كبير على واردات النفط، ويعتمد على ذلك أيضا نموها الاقتصادي. والتوقف الحاد لإمدادات النفط من إيران، والذي توفر لشركائها ظروفا مواتية، سيؤدي إلى قفزة في أسعار الوقود في البلاد. لقد أبلغنا موقفنا لزملائنا الأميركيين".

    وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن واشنطن لم تخطر الهند بشكل رسمي حول النية المحتملة لإعفاء الهند من العقوبات فيما يتعلق باستمرار استيرادها للنفط الإيراني. وشدد الدبلوماسي الهندي على أن بلاده تواصل الاتصال مع جميع الجهات المعنية في هذه القضية من أجل حفظ أمن الطاقة وحماية مصالحها القومية.

    يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

    والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.نيودلهي — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك":" لقد أجرينا بالفعل جولات عدة من المفاوضات حول هذه القضية، سواء مع الولايات المتحدة نفسها أو مع الأطراف المعنية الأخرى. بالنسبة للولايات المتحدة، فنحن نأمل أن نتمكن من الاتفاق على مسألة استمرار الإمدادات من إيران".

    الموضوع:
    ملف النفط والغاز لعام 2018 (6) (58)

    انظر أيضا:

    الهند لم تتلق رسالة رسمية من أمريكا حول إعفائها من الحظر الإيراني
    الهند وروسيا وإيران تطلق طريقا بديلا لقناة السويس
    الهند تعلق على تهديدات أمريكا بفرض عقوبات بسبب شرائها "إس 400"
    الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني وتواصل شرائه
    الكلمات الدلالية:
    تصدير النفط الإيراني, العقوبات الأمريكية, أمريكا, إيران, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق المشجعات لنادي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) خلال مباراتهم مع نادي بي كا ريتاس (لاتفيا، فيلنوس)، لبطولة كأس أوروبا لكرة السلة
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أكتوبر 2018
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك