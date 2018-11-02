نيودلهي تتطلع للاتفاق مع واشنطن على استمرار استيراد النفط الإيراني بعد 5 نوفمبر

صرح مصدر في الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، بأن نيودلهي تأمل أن تحصل من واشنطن على إمكانية مواصلة استيراد النفط الإيراني بعد 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، دون المخاطرة للوقوع تحت التدابير التقييدية لواشنطن.

نيودلهي — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد أجرينا بالفعل جولات عدة من المفاوضات حول هذه القضية، سواء مع الولايات المتحدة نفسها أو مع الأطراف المعنية الأخرى. بالنسبة للولايات المتحدة، فنحن نأمل أن نتمكن من الاتفاق على مسألة استمرار الإمدادات من إيران".

وأضاف: "كما تعلمون، تعتمد الهند إلى حد كبير على واردات النفط، ويعتمد على ذلك أيضا نموها الاقتصادي. والتوقف الحاد لإمدادات النفط من إيران ، والذي توفر لشركائها ظروفا مواتية، سيؤدي إلى قفزة في أسعار الوقود في البلاد. لقد أبلغنا موقفنا لزملائنا الأميركيين".

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن واشنطن لم تخطر الهند بشكل رسمي حول النية المحتملة لإعفاء الهند من العقوبات فيما يتعلق باستمرار استيرادها للنفط الإيراني. وشدد الدبلوماسي الهندي على أن بلاده تواصل الاتصال مع جميع الجهات المعنية في هذه القضية من أجل حفظ أمن الطاقة وحماية مصالحها القومية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.نيودلهي — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك":" لقد أجرينا بالفعل جولات عدة من المفاوضات حول هذه القضية، سواء مع الولايات المتحدة نفسها أو مع الأطراف المعنية الأخرى. بالنسبة للولايات المتحدة، فنحن نأمل أن نتمكن من الاتفاق على مسألة استمرار الإمدادات من إيران".