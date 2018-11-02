حادثة مروعة... سقوط حافلة في نهر بالصين بسبب راكبة غاضبة (فيديو)

وذكرت الشرطة أن الحادث نتج عن مشاجرة بين راكبة وسائق الحافلة، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

ويظهر شريط فيديو للمراقبة بداخل الحافلة، ومدته 8 ثوان، نشرته شرطة تشونغتشينغ عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن كلا من السائق والراكبة تشاجرا، قبل أن تنحرف الحافلة عن مسارها وتسقط من الجسر.

وقال بيان للشرطة إن الراكبة بدأت تتشاجر مع السائق، بعدما فوت محطة وصولها، وهو ما أغضبها منه.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، إن 13 جثة تم انتشالها من النهر، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، ومن المتوقع عدم وجود ناجين من الحادث.

ووقع الحادث، يوم الأحد، عندما اصطدمت الحافلة بسيارة قادمة، قبل أن تحطم درابزين الجسر، وتقع في نهر يانغتسي.