إسرائيل تنهي إجراء عسكريا يحاكي احتلال "قرى حزب الله"

ذكرت القناة "20" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، أنهى مؤخرا تدريبات عسكرية تحاكي حربا ضد "حزب الله" اللبناني، واحتلال القرى الخاضعة لسيطرة الحزب في جنوب لبنان.

© REUTERS / Amir Cohen إسرائيل تتخذ إجراء جديدا مع "حزب الله"

وأفادت القناة العبرية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي أجرت بمشاركة الفرقة 91 مشاة، تدريبات خاصة خلال الأسبوع الماضي، في المناطق الشمالية بالبلاد، تحاكي سيناريوهات الحرب أمام حزب الله، واختراق قواته للأراضي الإسرائيلية، واحتلال بعض المستوطنات في مناطقه الشمالية، القريبة من لبنان.

وأضافت القناة العبرية أن القوات تدربت على صد الهجوم، وملاحقة قوات حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، واحتلال بعض القرى في جنوب لبنان.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها: "إن التدريب كان يهدف لتعريف الجنود على نقاط الضعف والقوة لدى قوات حزب الله، وتجهيزهم للتعامل مع حالة مواجهة مع حزب الله بالشمال".

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه التدريبات تأتي في أعقاب تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، من قيام حزب الله، بعمليات اختراق جماعية كبيرة للحدود والأراضي الإسرائيلية، خلال أي مواجهة قادمة.

جاء عنوان تقرير القناة العبرية على موقعها الإلكتروني "هذا ليس تهديدا استراتيجيا، بل تهديدا للوعي"، وهو ما يحاول الجيش الإسرائيلي تنفيذه في المنطقة الشمالية الإسرائيلية، القريبة من حزب الله اللبناني.

وجرت المناورات الإسرائيلية للتدريب على كيفية إخلاء بعض المستوطنات التي يمكن لحزب الله احتلالها، والتدريب على كيفية هذا الإخلاء أثناء الطوارئ.