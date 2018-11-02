لافروف يلتقي الملك الإسباني فيليب السادس في 6 نوفمبر

أعلن السفير الروسي لدى إسبانيا، يوري كورتشاغين، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي خلال زيارته إلى إسبانيا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، الملك فيليب السادس.

وقال كورتشاغين، لوكالة "سبوتنيك": الوزير يتوجه إلى إسبانيا بدعوة من نظيره الإسباني، كما سيستقبل الملك الإسباني فيليب السادس سيرغي لافروف.

وأضاف: "خلال المحادثات، سيناقش الوزيران قبل كل شيء جملة القضايا الثنائية. مع مراعاة أن إسبانيا هي عضو مؤثر في المجتمع الدولي، الاقتصاد الأوروبي الرابع، ستجري مناقشة المواضيع الأوروبية أيضاً، والمشاكل الدولية الأساسية".

من الجدير بالذكر أن الملك فيليب السادس كان قد تسلم العرش الملكي في 19 حزيران/يونيو 2014 من الملك خوان كارلوس، الذي تنازل عن عرشه له.