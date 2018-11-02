رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع نظيره البلغاري التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي

القدس — سبوتنيك. وبحسب بيان صدر عن ديوان نتنياهو، الذي يزور مدينة فارنا البلغارية للمشاركة في "منتدى كرايوفا"، فقد "عقد رئيس الوزراء نتنياهو هذا الصباح لقاء آخر مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في قصر أوكسينوغراد بمدينة فارنا البلغارية، وبحث معه الاستمرار في تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا".
ويشارك نتنياهو اليوم في "منتدى كرايوفا"، حيث سيلتقي أيضا مع زعماء الدول الأعضاء فيه، من بينهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، ورئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا.
يذكر أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص، على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "ميدل أيست" لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.
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