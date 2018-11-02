رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع نظيره البلغاري التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، مع نظيره البلغاري، بويكو بوريسوف، مشروع "إيست ميد" لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والذي تم إعلان إقامته بالشراكة بين إسرائيل واليونان وقبرص قبل عدة أشهر.

القدس — سبوتنيك. وبحسب بيان صدر عن ديوان نتنياهو، الذي يزور مدينة فارنا البلغارية للمشاركة في "منتدى كرايوفا"، فقد "عقد رئيس الوزراء نتنياهو هذا الصباح لقاء آخر مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في قصر أوكسينوغراد بمدينة فارنا البلغارية، وبحث معه الاستمرار في تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا".

وأضاف البيان: "على ضوء اعتزام إسرائيل واليونان وقبرص مواصلة العمل على إقامة أنبوب الغاز الـ "ميدل إيست لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بحث رئيسا الوزراء التعاون في هذا المجال".

ويشارك نتنياهو اليوم في "منتدى كرايوفا"، حيث سيلتقي أيضا مع زعماء الدول الأعضاء فيه، من بينهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، ورئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا.

يذكر أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص، على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "ميدل أيست" لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويشمل المشروع إقامة أنبوب بحري بطول 1300 كيلومتر من حقل الغاز شرقي البحر المتوسط حتى جنوب اليونان، وكذلك أنبوب بري بطول 600 كيلومتر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بأنابيب قائمة من أجل نقل الغاز إلى إيطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم نقل نحو 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.