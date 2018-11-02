جنوب السودان يفرج عن المتحدث باسم مشار

وذكرت وكالة "رويترز" أن جنوب السودان أفرج عن المتحدث باسم زعيم المتمردين رياك مشار ومستشار من جنوب أفريقيا.
وذكرت "رويترز"، نقلا عن شاهد يقبع في السجن الذي كانوا محتجزين فيه، أن الاثنين طلب منهما الذهاب وارتداء ثيابهما المدنية بعد إخراجهما من زنزانتهما.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، أول من أمس، أن زعيم المتمردين في جنوب السودان، عاد إلى العاصمة جوبا، بعد أكثر من عامين على فراره من البلاد في أعقاب انهيار اتفاق للسلام عام 2016.
وفر ريك مشار، النائب السابق للرئيس، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة عام 2016.
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