جنوب السودان يفرج عن المتحدث باسم مشار

أفرجت السلطات في جنوب السودان، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم زعيم المتمردين رياك مشار.

وذكرت وكالة "رويترز" أن جنوب السودان أفرج عن المتحدث باسم زعيم المتمردين رياك مشار ومستشار من جنوب أفريقيا.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah زعيم المتمردين يصل إلى العاصمة للمرة الأولى منذ 2016... ماذا يحدث في جوبا

وكان الرئيس سيلفا كير قد أصدر أمرا، يوم الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح العقيد المتقاعد من جنوب أفريقيا وليام أندلي، مستشار مشار، وجيمس جاتديت المتحدث باسمه، وذلك من أجل تعزيز الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت "رويترز"، نقلا عن شاهد يقبع في السجن الذي كانوا محتجزين فيه، أن الاثنين طلب منهما الذهاب وارتداء ثيابهما المدنية بعد إخراجهما من زنزانتهما.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، أول من أمس، أن زعيم المتمردين في جنوب السودان، عاد إلى العاصمة جوبا، بعد أكثر من عامين على فراره من البلاد في أعقاب انهيار اتفاق للسلام عام 2016.

وفر ريك مشار، النائب السابق للرئيس، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة عام 2016.