موسكو تدعو إلى تأمين عمل ميناء الحديدة اليمني لإيصال المساعدات الإنسانية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، أنه من المهم جدا، في الوقت الحالي، تأمين عمل ميناء الحديدة، بشكل مستدام، لإيصال المساعدات لليمنيين الذين تضرروا من الحرب وهم بأمس الحاجة إليها، مؤكدا إصرار روسيا على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لليمن.

موسكوــ سبوتنيك . وقال غاتيلوف في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "من المهم جدا، في الوقت الحالي، تأمين عمل ميناء الحديدة، بشكل مستدام، وهو النقطة الوحيدة التي من ممكن من خلالها إيصال المساعدات لليمنيين المحتاجين".

ونوه الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا تنطلق من أن مصير اليمن يجب أن يحدده اليمنيون بأنفسهم، وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدات للشعب اليمني، حسب غاتيلوف. مؤكدا أن روسيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمن.

وتقدم روسيا منذ بدء الأزمة في اليمن مساعدات إنسانية لجميع أطراف النزاع، حيث أعلن الجانب الروسي، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أن روسيا قدمت مساعدات إنسانية لليمن، بقيمة مليون دولار، وذلك عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأدى النزاع الدامي في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.